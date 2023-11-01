В РФ нашли применение некачественным продуктам

С 1 сентября 2024 года российские ретейлеры и производители смогут направлять некачественные продукты на производство кормов для животных. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документы министерства сельского хозяйства.

Отмечается, что на корм может пойти фальсификат, продукты без маркировки и товары сопроводительных документов. В ходе экспертизы будут оцениваться внешний вид продукции, сопроводительные документы, их наличие и состояние упаковки. Также будут отбираться пробы для лабораторных исследований.

Ветеринарно-санитарную экспертизу продукции будут проводить специалисты Госветслужбы.

«Вместе с этим мы должны понимать, что некоторые виды фальсификации пищевой продукции, например, с незаявленными красителями, ароматизаторами, консервантами и лекарства могут представлять опасность не только для человека, но и для животных», — отметил глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

До этого «Известия» писали, что на прилавках российских магазинов в будущем может начать появляться выпечка из сверчков.

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