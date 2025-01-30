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В Госдуме назвали «заложниками управляющей компании» жителей Холодного, оставшихся без тепла в -50°C

Депутат Басанский: оставшийся без тепла поселок Холодный должны были закрыть
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Поселок Холодный Магаданской области, жители которого остались без воды и отопления, давно должны были закрыть. Об этом «Газете.Ru» рассказал депутат Госдумы от Магаданской области Антон Басанский.

«Поселок Холодный должны были закрыть давно, он уже не является градообразующим. Но не все проживающие готовы переехать в те населенные пункты, которые им предлагают — в частности, в Сусуман», — сказал депутат.

От такой альтернативы жители отказываются, так как проблемы с ЖКХ есть и в Сусумане. По мнению депутата, возникли они из-за управляющей компании.

«Мое личное мнение — нужно менять управляющую компанию. Местные власти и жители города Сусумана, поселков округа стали заложниками недобросовестных управленцев данной компании. Но процесс улучшения качества жизни в регионе уже запущен — появляются новые объекты инфраструктуры, проводится ремонт в школах, благоустройство дворовых территорий. Невозможно сразу сделать город-сад, если туда не вкладывались деньги более 30 лет», — сказал Басанский.

29 января в поселке Холодный Магаданской области ввели режим ЧС из-за перемерзшей трубы холодного водоснабжения.

О том, как люди выживают без воды и тепла в 50-градусный мороз — читайте в полном материале.

Ранее в центре Екатеринбурге из-за прорыва трубы забил огромный фонтан.

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