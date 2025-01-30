«Ходим на ведро и в мусорные пакеты». Как в поселке Холодный выживают без тепла и воды в -50

В поселке Холодный на Колыме жители остались без воды и тепла в 50-градусные морозы

В поселке Холодный Магаданской области ввели режим ЧС. Около сотни семей остались без воды и тепла в морозы, который доходят до -50. По словам жителей, свое название их поселок оправдывает не первый год. Через два года его планируют закрыть, и вкладываться в ремонт старых домов и коммуникаций никто не хочет. Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

«И в туалет некуда сходить»

Холодный — небольшой поселок в Сусуманском районе Магаданской области. От административного центра — города Сусумана — всего 13 км. Свое название Холодный получил из-за ручья, в котором еще в 1936 году обнаружили золото. Вода была настолько ледяной, что обжигала руки.

Сегодня это название соответствует и температуре в квартирах местных жителей.

В ночь на 28 января в поселке перемерзла труба холодного водоснабжения. Сначала в домах оставалось отопление, но к утру стало ясно, что из строя может выйти вся система, поэтому жителям отключили и горячую воду. Температура в квартирах опустилась до +8 градусов. В Холодном ввели режим ЧС.

«Утром проснулись — замерзло все, и в туалет некуда сходить. Это все, это могила», — говорит мужчина, снимая на видео ванную комнату и унитаз, в котором застыла вода. Запись есть в распоряжении издания.

По словам жительницы поселка Елены, такая картина во многих домах, особенно на нижних этажах.

«В нашем доме хоть тонкой струйкой холодная вода идет, а вот у других на первых этажах люди ходят на ведро или стелят на унитазы мусорные пакеты, а потом выкидывают», — говорит она в беседе с «Газетой.Ru».

«Хоть одно ведро бы набрать»

Днем 28 января в поселок приехал глава администрации округа Игорь Пряников. Он сообщил, что рабочие будут прокладывать новый трубопровод — 2,2 км. Закончить установку рассчитывают «в первых числах февраля». На это время к домам решили организовать подвоз питьевой воды несколько раз в день. Помимо этого, Пряников отчитался о том, что котельная вновь работает и тепло в дома подается.

close Игорь Пряников/VK

«Котельная в Холодном работает исправно, но есть случаи снижения температуры по причине недостатка воды в баке-накопителе. Прокурор Сусуманского района провел выборочный осмотр квартир жителей поселка. Работаем с представителями прокуратуры в тесном контакте», — заверил он на своей странице в социальной сети.

Сами жители утверждают, что «случаи снижения» — почти во всем поселке, и существовать дома без обогревателя до сих пор невозможно.

«Отопления как такового нет, они поддерживают тепло только так, чтоб не перемерзла вся система, и не поразрывало в квартирах трубы. Спасают обогреватели, работающие сутками. Если выключить, температура сразу падает с +14 до +4», — рассказала «Газете.Ru» Елена.

Не обошлось без сложностей и с подвозом воды. График, опубликованный для жителей, есть только на бумаге. Сами водители о том, что должны приезжать по расписанию, зачастую не знают. Чтобы набрать воды, люди вынуждены караулить водовоз на морозе.

«Воду приходится набирать не с крана водовозки, а лезть наверх к люку, потому что вентиль замерз. У нас на улице -50 утром, а днем -45, в таких условиях хоть одно ведро бы набрать, — говорит собеседница издания.

— С этой водой хотя бы еду можно приготовить, посуду помыть, ну и все. Ни постирать, ни помыться нормально никто в поселке не может, у нас даже бани нет в Холодном».

«Ни автобуса, ни банка, ни парикмахерской»

По словам администрации Сусуманского муниципального округа, причиной ЧП стали «низкие температуры». Сказать что-то более конкретное власти обещают после того, как будут завершены все ремонтные работы.

Назвать январскую погоду неожиданностью сложно. Еще в 2023 году в Сусумане был побит рекорд за 82 года наблюдений — ночью столбик термометра показал минус 54.

Не было секретом для местных властей и состояние коммунальной инфраструктуры. В 2024 году на сайте Главного управление МЧС по Магаданской области отмечалось, что износ основных фондов ЖКХ в регионе составляет около 90%.

По мнению жителей, в их поселок просто не хотят вкладываться, поскольку в 2027 году его якобы должны закрыть.

«В сентябре комиссия отчиталась, что котельные готовы, теплосети в удовлетворительном состоянии, а по факту слесари «лепили хоть что-то» из-за отсутствия материалов. Капитальные ремонт проводить было просто невозможно», — уверяет Елена.

Коммунальные проблемы, по словам местных, не единственные. В поселке много лет нет рейсового автобуса, поликлиники, банка.

«У нас закрыли сберкассу, нет парикмахерской, аптека с ограниченным выбором медикаментов работает всего два часа в день. Один крупный магазин закрыли, остались два маленьких магазина с огромными ценами. Как люди должны выживать?», — поражается Евгений.

«Лед прямо на стене»

Сейчас в Холодном живут 230 человек. На время ремонта им предлагают переселиться в пункты временного размещения административного центра — Сусумана.

Сусуманцев эти предложения только удивляют — они и сами ждут решения коммунальных проблем уже который год.

«Теплотрассы убитые просто в хлам, утечки по всему городу, канализация течет прямо в подъезд и под дом. Там даже летом не просохло ничего. У меня в квартире лед прямо на стене из-за того, что батарею, которая подъезд обогревала, отрезали от системы», — рассказывает «Газете.Ru» местный житель Олег.

По словам мужчины, не помогает даже один калорифер, а поставить второе устройство для обогрева невозможно — сгорит проводка.

«Бывало, что выйти на улицу не могли утром, двери примерзали. Причем у нас дом до 2018 года был самым теплым — мы от котельной в 300 метрах находимся, а последние годы полы в квартире стали просто ледяными», — говорит мужчина.

За комментарием о ситуации в регионе «Газета.Ru» обратилась к депутату Госдумы от Магаданской области Антону Басанскому. По его словам, поселок Холодный действительно должны были закрыть еще давно. В качестве альтернативы жителям, как и сейчас, предлагали Сусуман.

«Положение дел в Сусуманском округе по ЖКХ не очень хорошее: отсутствие отопления в подъездах, не надлежащее обслуживание домов со стороны управляющей компании. Но в Сусумане ведутся работы по его восстановлению», — говорит депутат.

По мнению Басанского, проблема заключается в управляющей компании.

«Мое личное мнение таково, что нужно менять управляющую компанию с нерабочей на рабочую. Местные власти и жители города Сусумана, поселков округа стали заложниками недобросовестных управленцев данной компании. Так или иначе местные власти придут к тому, что ее нужно менять. Процесс улучшения качества жизни в регионе уже запущен, за что огромное спасибо нашему губернатору Сергею Носову — появляются новые объекты инфраструктуры, проводится ремонт в школах, благоустройство дворовых территорий. Невозможно сразу сделать город-сад, если туда не вкладывались деньги более 30 лет».

Стоит отметить, что сегодня в Магаданской области два населенных пункта со статусом города, и, помимо областной столицы — это Сусуман.