В Петербурге мужчина провалился в вентиляционную шахту 12-этажного дома

В Петербурге спасли мужчину, провалившегося в вентиляционную шахту дома

В Петербурге спасатели достали из вентиляционной шахты мужчину. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в 12-этажном доме на Богатырском проспекте. Чтобы спасти 35-летнего пострадавшего, сотрудники МЧС проделали в стене отверстие.

«Предположительно, он находился под воздействием запрещенных веществ», – поделились в ведомстве.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщает 78.ru, мужчина находился на 12-м этаже, где и попал в шахту, но, пролетев шесть этажей, застрял.

По словам местных жителей, вызволенный мужчина ранее уже обращал на себя внимание жильцов дома. Так, недавно он искал в подъезде запрещенные вещества и в процессе сломал батарею.

До этого в Подмосковье спасли кошку, которая пробралась в вентиляционную шахту на кухне. Животному удалось проползти до канализационной шахты, где оно застряло. С помощью веревки сотрудники МЧС вытащили питомца и передали хозяину.

Ранее в Уфе школьник стоял у окна и застрял ногой в горячей батарее.