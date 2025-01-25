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В Уфе школьник стоял у окна и застрял ногой в горячей батарее

В Уфе спасли школьника, застрявшего ногой в батарее

В Башкирии спасатели оказали помощь 10-летнему мальчику, который засунул ногу в батарею и застрял. Об этом сообщает Управление гражданской защиты Уфы.

10-летний школьник приехал в гости к бабушке и дедушке, мальчик забавлялся, стоя у окна, и случайно засунул ногу в одну из секций батареи. Родственники пытались вытащить внука из ловушки, но не смогли и обратились в экстренные службы.

Спасатели, прибывшие на вызов, за несколько минут освободили ногу ребенка, медицинская помощь ему не потребовалась.

До этого сообщалось, что в Кировске Мурманской области школьница провалилась в глубокую яму с водой, присыпанную снегом. Она сумела дозвониться родителям, которые бросились искать дочь. Крики о помощи услышал мужчина, проходивший мимо, он сумел вытащить ребенка из ямы. Предполагается, что яма осталась после работ строителей, которые недавно устанавливали автобусную остановку.

Ранее российские врачи спасли младенца со швейной иглой в грудной клетке.

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