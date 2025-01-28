В Новосибирской области поезд сбил женщину, не заметившую состав

На станции Обь в Новосибирской области женщина шла вдоль путей и попала под грузовой поезд, спасти ее не удалось. Об этом сообщается в Telegram-канале транспортной полиции Сибири.

Инцидент произошел 27 января на станции Обь, машинист грузового поезда заметил женщину, идущую вдоль путей, подал специальный звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

Пострадавшая оказалась под колесами поезда, спасти ее медики не смогли. Личность пострадавшей и обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Калининградской области под поезд попала 23-летняя девушка. Девушка в натянутом капюшоне и наушниках вышла на железную дорогу перед поездом и не реагировала на сигналы, которые подавал машинист. Ему не удалось избежать столкновения, и пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы.

Ранее поезд сбил несовершеннолетнего в Мытищах.