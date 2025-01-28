Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Новосибирской области поезд сбил женщину, не заметившую состав

В Новосибирской области грузовой поезд сбил женщину
close
Depositphotos

На станции Обь в Новосибирской области женщина шла вдоль путей и попала под грузовой поезд, спасти ее не удалось. Об этом сообщается в Telegram-канале транспортной полиции Сибири.

Инцидент произошел 27 января на станции Обь, машинист грузового поезда заметил женщину, идущую вдоль путей, подал специальный звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

Пострадавшая оказалась под колесами поезда, спасти ее медики не смогли. Личность пострадавшей и обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Калининградской области под поезд попала 23-летняя девушка. Девушка в натянутом капюшоне и наушниках вышла на железную дорогу перед поездом и не реагировала на сигналы, которые подавал машинист. Ему не удалось избежать столкновения, и пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы.

Ранее поезд сбил несовершеннолетнего в Мытищах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами