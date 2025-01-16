Слепая студентка с собакой-поводырем попала под поезд, ее не спасли

В Мичигане слепая студентка оказалась под колесами поезда и не выжила

В Мичигане 20-летняя слепая студентка из Огайо попала в больницу после столкновения с поездом, она не выжила. Об этом сообщает Daily Mail.

Девушка шла по улице около переезда и в какой-то момент поняла, что к ней приближается поезд, поэтому остановилась. Из-за проблем со зрением она не понимала, насколько близко подошла к рельсам, поэтому попала под колеса состава.

Очевидцы обнаружили пострадавшую без сознания на месте. Медики госпитализировали студентку и оказали необходимую помощь, но спасти ее не смогли.

В момент аварии с ней рядом находилась собака-поводырь, она выжила.

На данный момент правоохранительные органы проводят расследование, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. Представители транспортной компании, ответственной за переезд, пообещали сотрудничать с правоохранителями.

Известно, что, несмотря на проблемы со зрением, студентка активно участвовала в жизни колледжа. Например, играла на скрипке в оркестре.

Ранее в метро Петербурга спасли человека, упавшего под колеса поезда.