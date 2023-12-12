Депутат сейма Польши загасил огнетушителем ханукальные свечи

Депутат сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Гжегож Браун загасил ханукальные свечи в здании парламента огнетушителем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию польского телевидения.

Уточняется, что Браун подошел к нескольким минорам с ханукальными свечами и огнетушителем загасил их. При этом он заявил, что само зажжение ханукальных свечей является «сатанинским» и «не может происходить в польском сейме».

По коридору сейма распространился дым.

До этого польский депутат в ходе своего выступления на съезде партии призвал бороться с «бандеризацией» страны.

11 декабря польский сейм проголосовал за выдвижение кандидата от оппозиционной коалиции Дональда Туска на пост премьер-министра.

После утверждения кандидатуры Туска президент Польши будет обязан привести его правительство к присяге. Затем у нового премьера будет две недели, чтобы выступить с программной речью, после которой сейм должен заявить о доверии председателю правительства.

Ранее Туск обвинил правящую партию Польши в политических ошибках.