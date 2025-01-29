Судовладелец счел «единственно правильным» решение посадить на мель «Волгонефть-239»

Корма танкера «Волгонефть-239» была намеренно посажена на мель у мыса Панагия в Краснодарском крае экипажем судна для возможности предотвращения дальнейшего разлива оставшегося после крушения в танках мазута. Об этом ТАСС сообщил источник в ЗАО «Волгатранснефть», которое выступает судовладельцем.

Собеседник агентства подчеркнул, что также это решение позволило обеспечить сохранность жизни и здоровья экипажа.

По информации компании, танкер «Волгонефть-239» находился на якоре во время шторма, треснув посередине. Капитан отказался эвакуировать людей, поскольку любое движение при высоких волнах и сильном ветре могло привести к опрокидыванию или столкновению с объектами Крымского моста. В результате и было принято решение направить судно на мелководье, которое предотвратило дальнейшее разрушение танкера и сохранило на борту более двух тысяч тонн мазута.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут. Суда оказались в сложных погодных условиях, в результате разыгравшегося семибалльного шторма танкеры перевернулись. По информации экстренных служб, в результате крушения в Черное и Азовское моря вылилось почти 3,8 тысяч тонн мазута.

По состоянию на 26 января от мазута было очищено более 303 километров побережья Черного моря.

Ранее судовладелец «Волгонефть 239» прокомментировал арест своих счетов.