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Судовладелец «Волгонефть 239» прокомментировал арест своих счетов

Судовладелец «Волгонефть 239»: арест счетов осложняет утилизацию кормы
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Shutterstock

Киевский районный суд Симферополя в качестве обеспечительных мер наложил арест в размере 120 миллионов рублей на счета судовладельца танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение у Керченского пролива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ЗАО «Волгатранснефть».

Собеседник агентства добавил, что подобная мера создает препятствие для проведения работ по удалению с мели кормовой части судна, работы начаты за счет собственных средств одного из акционеров.

Судовладельцу установили срок на разработку документации по удалению кормовой части до 16 февраля, а сами работы должны быть проведены в срок не позднее 16 июня.

«В настоящее время судовладелец приступил к производству работ по удалению кормовой части судна, находящейся в районе мыса Панагия (полуостров Тамань, Краснодарский край)», — сообщил источник в компании.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут. Суда оказались в сложных погодных условиях, в результате разыгравшегося семибалльного шторма танкеры перевернулись. По информации экстренных служб, в результате крушения в Черное и Азовское моря вылилось почти 3,8 тыс. тонн мазута.

По состоянию на 26 января от мазута было очищено более 303 километров побережья Черного моря. С начала работ специалисты собрали более 175 тысяч тонн загрязненного грунта, из них 134 тысяч тонн перевезли на площадки временного хранения.

Ранее эковолонтеры помогли вывезти 12 тонн загрязненного грунта из-под Балаклавы.

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