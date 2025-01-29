В Екатеринбурге девушка посинела и забилась в конвульсиях, выпив энергетик

Ura.ru: в Екатеринбурге врачи не спасли школьницу после употребления энергетика

В Екатеринбурге 16-летней девушке стало плохо после того, как она выпила энергетик вместе с друзьями. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

Инцидент произошел на улице Фрезеровщиков. Подростки купили напитки и еду, после чего поднялись на 16-й этаж одного из домов. Находясь в подъезде, они общались, играли в игры, однако в какой-то момент одна из девушек почувствовала недомогание.

«Она забилась в конвульсиях, упала на пол, из рта пошла пена, подросток посинел и перестал дышать», – сообщается в публикации.

Школьники вызвали медиков. Специалисты приехали на место, но спасти пострадавшую не смогли. Прибывшие правоохранители не заметили на месте запрещенных веществ. На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Известно, что молодые люди не пили алкоголь.

До этого в Балахне 16-летний подросток отравился алкоголем на встрече с друзьями. Сначала друзья рассказали об этом его родителям, и они забрали юношу домой, но позже состояние пострадавшего ухудшилось, он попал в реанимацию.

Ранее британец два года выпивал в день по два литра энергетиков и попал в реанимацию.