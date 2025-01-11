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В Нижегородской области подросток попал в реанимацию, выпив абсент

В Нижегородской области подросток гулял с друзьями и попал в реанимацию
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Павел Лисицын/РИА Новости

В Балахне школьник оказался в реанимации, выпив абсент во время прогулки с друзьями. Об этом сообщает портал News NN.

Инцидент произошел в новогоднюю ночь, подросток гулял в компании одноклассников, старшеклассники распивали спиртные напитки, в какой-то момент 16-летнему юноше стало плохо. Друзья сообщили о произошедшем его родителям, мальчика забрали домой.

Вечером его состояние ухудшилось, мать вызвала скорую помощь, пострадавшего госпитализировали в отделение реанимации с острым отравлением алкоголем. Позже подросток смог рассказать правоохранителям, что он приобрел бутылку абсента и начал распивать ее в компании друзей, после чего ему стало плохо.

Известно, что семья мальчика оценивается как благополучная, на учете в органах ПДН не состоит. Сейчас жизни и здоровью несовершеннолетнего ничего не угрожает.

Ранее в Петербурге шестиклассница выпила бутылку вина и попала в больницу.

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