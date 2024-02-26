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Британец 2 года выпивал в день по 2 литра энергетиков и попал в реанимацию

LADBible: британец пил 2 года по 2 литра энергетиков и оказался в реанимации

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Мужчина из Англии два года выпивал в день по два литра энергетических напитков и попал в реанимацию, пишет LADBible.

Энди Хаммонд, по собственным словам, пристрастился к энергетикам в подростковом возрасте, выпивая по одной банке в день.

«Пью их с 15 лет. Дело даже не в том, что мне нравится вкус. Скорее, это привычка», — рассказывает 36-летний мужчина.

Привычка Хаммонда привела к тому, что он последние два года каждый день выпивал по 2 литра этого напитка. В результате Энди потерял сознание на Рождество и оказался в реанимации, где врачи нашли у него камни в почках и инфекцию. Благодаря своевременной помощи состояние пациента удалось стабилизировать.

«У меня двое детей, и я знаю, что инфекция почек могла перерасти в сепсис. Все могло бы закончиться очень плохо, но я благодарен, что стал счастливчиком», — признается он.

После пережитого Хаммонд отказался от энергетиков и старается есть только полезную пищу, запивая ее водой.

Ранее врачи назвали полезные природные аналоги кофе и энергетиков.

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