Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появились кадры с места убийства трех лесничих в Калужской области

Следственный комитет показал кадры с места убийства лесничих в Калужской области

Следственный комитет показал кадры с места убийства трех лесничих в Калужской области. Видео опубликовано в Telegram-канале Следственного управления СК РФ по Калужской области.

На кадрах видна деревенская улица, на которой стоит сгоревший автомобиль УАЗ «Фермер», а также лежащие на земле гильзы.

В Калужской области «черного лесоруба» подозревают в убийстве трех лесников и в захвате двух заложников. По предварительным данным, пять сотрудников лесничества приехали к дому предполагаемого злоумышленника, который незаконно вырубил лес.

Губернатор региона Владислав Шапша добавил, что заложники были освобождены, их жизни ничего не угрожает, а злоумышленник покончил с собой на месте преступления. ТАСС позднее выяснил, что сотрудники правоохранительных органов проведут посмертную психиатрическую экспертизу мужчине, чтобы установить, были ли у него какие-то отклонения.

Ранее сибиряк подрался с тестем, напал на полицейского с бруском и получил пулю в ногу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами