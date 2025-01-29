Появились кадры с места убийства трех лесничих в Калужской области

Следственный комитет показал кадры с места убийства трех лесничих в Калужской области. Видео опубликовано в Telegram-канале Следственного управления СК РФ по Калужской области.

На кадрах видна деревенская улица, на которой стоит сгоревший автомобиль УАЗ «Фермер», а также лежащие на земле гильзы.

В Калужской области «черного лесоруба» подозревают в убийстве трех лесников и в захвате двух заложников. По предварительным данным, пять сотрудников лесничества приехали к дому предполагаемого злоумышленника, который незаконно вырубил лес.

Губернатор региона Владислав Шапша добавил, что заложники были освобождены, их жизни ничего не угрожает, а злоумышленник покончил с собой на месте преступления. ТАСС позднее выяснил, что сотрудники правоохранительных органов проведут посмертную психиатрическую экспертизу мужчине, чтобы установить, были ли у него какие-то отклонения.

Ранее сибиряк подрался с тестем, напал на полицейского с бруском и получил пулю в ногу.