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Сибиряк подрался с тестем, напал на полицейского с бруском и получил пулю в ногу

Житель Лесосибирска подрался с тестем и получил пулю в ногу от полицейского
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Global Look Press

В Лесосибирске правоохранительные органы расследуют уголовное дело по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти» УК РФ. Фигурантом стал 32-летний житель Лесосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия.

По версии следствия, 12 января молодой мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, подрался с тестем на территории приусадебного участка дома на улице Поперечной. На место ЧП прибыл сотрудник полиции, которого вызвали соседи.

Правоохранитель попытался остановить агрессора, но тот не пожелал успокаиваться и переключился на полицейского. Сначала нарушитель грубо обругал сотрудника полиции, а затем стал угрожать ему предметом, похожим на палку или топор. Как уточнили в ведомстве, из-за плохого освещения определить, что в руках у подозреваемого был деревянный брусок, удалось значительно позже.

«Подозреваемый стал высказывать угрозы в адрес сотрудника и находящихся рядом родственников. Полицейский сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух вверх, но мужчина продолжал грубо нарушать общественный порядок. С целью пресечения дальнейших противоправных действий полицейский применил в отношении фигуранта огнестрельное оружие, выстрелив ему в ногу», — рассказали в СК.

Подозреваемый находится в больнице. После выздоровления, как уточнили в СК, ему будет избрана мера пресечения.

Ранее в Красноярске девушка обстреляла из пневматики машину, окатившую ее водой из лужи.

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