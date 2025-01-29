Дело Тимура Иванова рассмотрят в закрытом режиме в Мосгорсуде

Хамовнический районный суд Москвы передаст дело против экс-замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова в Мосгорсуд для рассмотрения в закрытом режиме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Иванова.

«Суд удовлетворил просьбу прокурора и направил дело в Мосгорсуд», — сообщил юрист.

22 декабря сообщалось, что по делу Иванова арестованы 12 автомобилей 1938–1977 годов выпуска и два мотоцикла 1953 года выпуска. Среди них оказались Packard 1942 года выпуска и британский родстер Triumph 1800 1948 года, а также Chevrolet 1941 года и «Москвич-412» 1969 года.

Иванов был задержан в апреле 2024 года. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК, которая может повлечь наказание до 15 лет лишения свободы. В этом уголовном деле также фигурируют бизнесмен Сергей Бородин, которого следователи считают соучастником Иванова, и Александр Фомин, глава компании «Олимпситистрой», обвиняемый в даче взятки.

Ранее сообщалось, что в доме Тимура Иванова нашли свыше 30 единиц огнестрельного оружия.