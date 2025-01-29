Генпрокуратура подала иск к лидеру по производству графеновых нанотрубок

Генеральная прокуратура России обратилась в арбитражный суд Тамбовской области с иском в отношении зарегистрированной в Люксембурге компании MCD Technologies. Об этом свидетельствуют данные судебной картотеки.

В качестве иных участников процесса надзорный орган предлагает привлечь суд по интеллектуальным правам.

В чем именно заключается претензия, не уточняется. Как пишет РБК, во многих подобных исках Генеральная прокуратура требует обратить активы компаний в доход государства из-за нарушений, допущенных в процессе приватизации в 1990-е годы.

MCD Technologies — мировой лидер по производству графеновых нанотрубок. Компания разработала и запатентовала способ производства углеродных нанотрубок в период с 2012 по 2013 год. Ключевым брендом MCD Technologies является торговая марка OCSiAl, которая реализовала технологию в пилотной промышленной установке синтеза одностенных УНТ Graphetron 1.0 в технопарке новосибирского Академгородка. Данный проект поддержала российская компания «Роснано». В 2019 году OCSiAl стала компанией-«единорогом», то есть оценка ее стоимости достигла $1 млрд.

29 января стало известно, что Генпрокуратура России подала в Арбитражный суд Московской области иск к компаниям группы «Домодедово» и участникам схемы владения аэропортом, включая его бенефициара Дмитрия Каменщика. Как писал «Коммерсантъ», вопрос о передаче «Домодедово» государству уже поднимался в 2011 году после произошедшего в аэропорту теракта, а против Каменщика было возбуждено уголовное дело, однако оно было прекращено, поскольку Генпрокуратура посчитала преследование бизнесмена незаконным.

Ранее Генпрокуратура подала иск к бывшему главе «Газпром энерго» Митюшову.