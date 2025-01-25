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Генпрокуратура подала иск к бывшему главе «Газпром энерго» Митюшову

От экс-менеджера «Газпром энерго» потребовали вернуть доли в восьми предприятиях
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Depositphotos

Генеральная прокуратура РФ подала иск к бывшему менеджеру «Газпрома» Алексею Митюшову, требуя вернуть в государственную собственность доли в восьми предприятиях Башкирии. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным Арбитражного суда Республики Башкортостан, иск поступил 24 января. Помимо Митюшова, ответчиками выступают ООО «Корпоративный центр» и УК «Меркури кэпитал траст».

Генпрокуратура оспаривает ряд сделок, в результате которых Митюшов приобрел акции и доли в следующих предприятиях: АО «Салаватнефтемаш», АО «Салаватнефтехимремстрой», ООО «Нефтехимремстрой», ООО «Ремонтно-механический завод», ООО «Техцентр», ООО «Салаватский катализаторный завод», ОАО «Подземнефтегаз» и ООО «РемЭнергоМонтаж».

Суд принял иск к производству и назначил предварительное заседание на 18 февраля. Также суд частично удовлетворил ходатайство заместителя генпрокурора РФ о применении обеспечительных мер, включая арест имущества Митюшова и наложение ограничений на распоряжение активами управляющей компании «Меркури кэпитал траст».

В ноябре московский суд передал в доход государства имущество, принадлежащее бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину и связанным с ним структурам. Среди активов, которые планируется передать в госсобственность, находятся офисные комплексы «Красный богатырь» на Краснобогатырской улице, Loft Ville на Павелецкой набережной, Cherry Tower на улице Профсоюзной, «Фаворит» в Электролитном проезде, торговые центры «Горбушкин двор» и «Филион» в Багратионовском проезде.

Ранее экс-владельцы национализированного завода решили доказать законность приватизации.

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