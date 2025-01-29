Генпрокуратура подала иск к компаниям группы «Домодедово» и бенефициару аэропорта

Генеральная прокуратура России подала в Арбитражный суд Московской области иск к компаниям группы «Домодедово» и участникам схемы владения аэропортом, включая его бенефициара Дмитрия Каменщика. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы суда.

Среди ответчиков названы ООО «Домодедово пэссенджер терминал», ООО «Домодедово эрфилд», ООО «Домодедово коммершл сервисиз», «Аламо (трасти) си вай лимитед», «Фонд Атлант Фаундейшн» и т. д., а также Валерий Коган — глава набсовета аэропорта «Домодедово».

Также Генпрокуратурой подано заявление об обеспечительных мерах.

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