Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Собака набросилась на школьницу в российском регионе и искусала ее

В Челябинской области собака набросилась на школьницу и искусала ее
close
Freepik

В Челябинской области агрессивная собака набросилась на девочку и искусала ее. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент произошел 28 января в селе Миасское, когда школьница шла по Первомайскому переулку. На девочку совершил нападение пес, который искусал ее.

Мать пострадавшей школьницы рассказала, что у дочери после встречи с агрессивным животным остались травмы на голени и предплечье — собака прокусила их. Подробной информации о состоянии ребенка не поступало.

Отмечается, что это не первый случай в населенном пункте. Ранее на улице Комсомола из-за нападения животного пострадала женщина.

До этого алабай сорвался с цепи и напал на женщину в Амурской области. Владелец животного свою вину в произошедшем признал. Мужчину, который не смог обеспечить безопасное содержание собаки, оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Ранее стая собак напала на пенсионерку в Татарстане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами