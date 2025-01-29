Собака набросилась на школьницу в российском регионе и искусала ее

В Челябинской области собака набросилась на школьницу и искусала ее

В Челябинской области агрессивная собака набросилась на девочку и искусала ее. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент произошел 28 января в селе Миасское, когда школьница шла по Первомайскому переулку. На девочку совершил нападение пес, который искусал ее.

Мать пострадавшей школьницы рассказала, что у дочери после встречи с агрессивным животным остались травмы на голени и предплечье — собака прокусила их. Подробной информации о состоянии ребенка не поступало.

Отмечается, что это не первый случай в населенном пункте. Ранее на улице Комсомола из-за нападения животного пострадала женщина.

До этого алабай сорвался с цепи и напал на женщину в Амурской области. Владелец животного свою вину в произошедшем признал. Мужчину, который не смог обеспечить безопасное содержание собаки, оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Ранее стая собак напала на пенсионерку в Татарстане.