Эковолонтеры помогли вывезти 12 тонн загрязненного грунта из-под Балаклавы

Волонтеры проекта «Чистая Арктика» помогли вывезти 12 тонн грунта, загрязненного мазутом, с побережья Черного моря около Балаклавы. Уборка территории от последствий крушения танкеров с мазутом прошла в природном заказнике «Мыс Айя» на пляже Инжир, сообщила пресс-служба проекта «Газете.Ru».

В уборке пляжа приняли участие добровольцы из Иркутской, Калининградской, Томской и Тульской областей и из Москвы. Всего в работах на пляже Инжир задействованы более 70 человек.



Руководитель волонтеров Анастасия Фатерина рассказала, что за первые несколько дней уборки было вывезено более 12 тонн загрязненного грунта. По ее словам, уборку затрудняют особенности местности: побережье скалистое, и спускаться на пляж приходится по тропинке. Поэтому волонтеры либо транспортируют отходы катером, что не всегда возможно из-за погодных условий, либо поднимают мешки на возвышенность, откуда их забирают на машинах.

По состоянию на 26 января от мазута было очищено

более 303 км побережья Черного моря, сообщали ранее в МЧС. С начала работ специалисты собрали более 175 тыс. тонн загрязненного грунта, из них 134 тыс. тонн перевезли на площадки временного хранения.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделит более 1,5 млрд руб. на ликвидацию последствий разлива мазута в Керченском проливе. Средства поступят в бюджет Краснодарского края.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут. Суда оказались в сложных погодных условиях, в результате разыгравшегося семибалльного шторма танкеры перевернулись. По информации экстренных служб, в результате крушения в Черное и Азовское моря вылилось почти 3,8 тыс. тонн мазута.

Ранее министр экологии потребовал полностью очистить пляж Анапы от мазута к лету.