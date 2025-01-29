Курьеров в Петербурге могут обязать ездить по автодорогам и прикреплять номер

В Петербурге курьеров могут обязать ездить по автодорогам и прикреплять номер

Власти Санкт-Петербурга разрабатывают меры по оптимизации передвижения курьеров, использующих средства индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщает «Мойка78».

В ходе встречи председателя петербургского парламента Александра Бельского с представителями комитета по транспорту и служб доставки была озвучена идея полностью перевести доставщиков на проезжую часть.

Кроме того, среди обсуждаемых мер — создание реестра курьеров с уникальными номерами, которые должны быть видны на доставочных сумках, а также внедрение регистрационных номеров для электросамокатов и велосипедов.

Участники встречи также рассмотрели возможность обязательного обучения курьеров правилам дорожного движения (ПДД) с последующими экзаменами.

В декабре прошлого года правительство РФ предложило ввести правила, согласно которым возраст пользователей СИМ, в том числе электросамокатов, будет повышен до 16 лет. Отмечалось, что операторы кикшеринга не против нововведения. Сейчас пользоваться сервисами краткосрочной аренды самокатов можно с 18 лет.

До этого дептранс Москвы отправил письмо сервисам аренды, в котором предлагается увеличить штрафы за езду вдвоем на самокате и передачу руля детям до 100 тыс. рублей.

Ранее в России предложили обязать курьеров получать права на электросамокаты.