В России предложили обязать курьеров получать права на электросамокаты

В России курьеры все чаще пользуются электросамокатами и более мощными электровелосипедами, которые могут представлять опасность для пешеходов. Для начала всех работников служб доставки необходимо усадить за парты для изучения Правил дорожного движения (ПДД) с последующей сдачей экзаменов и получением водительского удостоверения категории М. Такое мнение в беседе с Общественной Службой Новостей высказал автоэксперт Владимир Сажин.

«Ну а если кто-то решит проигнорировать это и продолжит носиться в поисках заказов, то необходимо накладывать арест и помещать транспортное средство на специальную стоянку. Штраф в 15 тысяч рублей не будет лишним», — подчеркнул специалист.

Он также призвал приравнять все транспортные средства, которые приводятся в действие не физической силой, к средствам индивидуальной мобильности (СИМ), а также запретить их водителям нахождение на проезжей части и тротуарах без сигнальных жилетов.

В ноябре стало известно, что Минтранс России разрабатывает поправки в ПДД, согласно которым, возраст пользователей СИМ, в том числе электросамокатов, будет повышен с 14 до 16 лет.

По словам замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта ведомства Владимира Луговенко, принято также концептуальное решение осуществлять контроль за соблюдением ПДД лицами, управляющими СИМ, классическим способом, — при помощи номеров и систем фотовидеофиксации нарушений.

Ранее россиянам рассказали, чем грозит поездка на электросамокате в снег.