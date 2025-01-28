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На Украине начали штрафовать мэров за невыполнение плана мобилизации

Мэра Дрогобыча Львовской области оштрафовали за невыполнение плана мобилизации
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Efrem Lukatsky/AP

Мэра города Дрогобыча Львовской области Тараса Кучму оштрафовали за невыполнение мобилизационного плана. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Градоначальник не пришел в местный Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК — аналог военкомата) для вручения постановления, тогда военкомы направили письмо в полицию о принудительном приводе, после чего Кучма явился.

Этот эпизод накануне упоминала негосударственная Ассоциация городов Украины как пример давления на местных властей, отмечает издание.

Мэр Дрогобыча рассказал, что не пошел в ТЦК из-за запланированных на этот день официальных мероприятий. Он добавил, что не согласен платить штраф в размере 36 тыс. гривен (85 тыс. рублей) и будет обжаловать решение. Кучма подчеркнул, что не может проводить мобилизационные задачи без соответствующих полномочий.

«Я не собираюсь его платить, буду обжаловать. Каким образом я могу за уши притягивать людей или что? Как они это представляют? Есть ли у меня армия, полиция?» – цитирует его издание.

Накануне сообщалось, что на Украине наблюдается рост задержаний и арестов мэров.

Ранее генерала ВСУ арестовали на Украине за провальную оборону Харьковской области.

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