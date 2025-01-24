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В Китае женщина установила мировой рекорд по количеству подтягиваний за одну минуту

UPI: китаянка подтянулась 44 раза за минуту и установила рекорд
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Guinness World Records

В Китае женщина установила мировой рекорд по количеству подтягиваний за одну минуту, пишет UPI.

44-летняя китайская фитнес-блогерша Се Тин установила новый мировой рекорд Гиннесса, выполнив 44 подтягивания за одну минуту. Достижение было официально зафиксировано в Гуандуне, где спортсменка превзошла предыдущее достижение американки Инги Симнинг, которая в 2022 году сделала 39 подтягиваний за тот же промежуток времени.

Се Тин, несмотря на свой успех, заявила, что не собирается останавливаться на достигнутом.

«Хотя я и побила рекорд, я чувствую, что мне еще есть куда расти. В следующий раз я поставлю еще более высокий результат», — поделилась она.

Члены жюри отметили, что это достижение не только подчеркивает физическую подготовку китайской спортсменки, но и вдохновляет многих на занятия спортом и стремление к новым высотам.

Ранее женщина пробежала марафон в костюме белого медведя и установила рекорд.

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