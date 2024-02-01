Российский врач получил условный срок за крупные взятки от призывников

В Петербурге врач-терапевт осужден на четыре года условно за крупные взятки от призывников. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Терапевт кабинета военного комиссариата петербургской поликлиники получил условный срок за взятки от призывников. Как установило следствие, от призывников, не желающих служить, медик получил не менее 450 тысяч рублей, нелегальное освобождение от призыва стоило им от 140 до 160 тысяч рублей.

В ходе расследования терапевт признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, приговором суда ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно, осужденному также в течение трех лет нельзя работать в государственных учреждениях.

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