Размер текста
А
А
А

Российский врач получил условный срок за крупные взятки от призывников

В Петербурге осудили врача за взятки от призывников

close
100%
Depositphotos

В Петербурге врач-терапевт осужден на четыре года условно за крупные взятки от призывников. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Терапевт кабинета военного комиссариата петербургской поликлиники получил условный срок за взятки от призывников. Как установило следствие, от призывников, не желающих служить, медик получил не менее 450 тысяч рублей, нелегальное освобождение от призыва стоило им от 140 до 160 тысяч рублей.

В ходе расследования терапевт признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, приговором суда ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно, осужденному также в течение трех лет нельзя работать в государственных учреждениях.

Ранее обвиняемому в коррупции и хранении оружия российскому депутату запросили семь лет колонии.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами