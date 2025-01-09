Хирург из Нижневартовска брал взятки за проведение операций без очереди

Хирурга из ХМАО заподозрили в получении взятки за проведение операции без очереди. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Речь идет о заведующем хирургическим отделением Нижневартовской окружной клинической больницы Василии Колядко. По данным источника канала, он вымогал взятку в 45 тыс. рублей у 53-летней пациентки, обещая провести операцию по удалению желчного пузыря вне очереди. Теперь ему грозит ответственность по статье 290 УК РФ. В департаменте здравоохранения ХМАО информацию не комментируют.

Собеседник рассказал порталу URA.RU, что Колядко считается одним из лучших хирургов города, до сих пор не был судим и к административной ответственности не привлекался. Он почти 18 лет возглавляет хирургическое отделение №3. Заместитель главного врача по медицинской части Андрей Брюхов отметил, что хирург по-прежнему принимает пациентов и записаться к нему на операцию можно через интернет.

«Есть версия, что кто-то из благодарных пациентов перевел ему деньги по номеру телефона, а потом это стало поводом для проверок. Кроме того, ходили слухи о многочисленных желающих сместить руководство недавно открытого медучреждения, которое стало крупнейшим хабом восточной зоны Югры, а громкий уголовный процесс стал благодатной почвой», — подчеркнул инсайдер.

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