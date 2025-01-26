Мужчина рассказал МВД, зачем поджег три ресторана в Краснодаре

Мужчина рассказал МВД, что поджег три ресторана в Краснодаре за 35 тысяч рублей

Мужчина рассказал МВД, что поджег три ресторана в Краснодаре за 35 тысяч рублей. Видео с задержанным опубликовало МВД России.

На видео, снятом правоохранителями, поджигатель одет в куртку на голое тело, его руки связаны за спиной, а лицо закрыто. По словам юноши, его направлял украинец, который обещал ему средства за поджог в трех ресторанах в случае успешного побега от правоохранителей.

Сотрудники МВД призвали граждан немедленно прерывать телефонный разговор с мошенниками, если те предлагают им совершить противоправные деяния.

До этого SHOT сообщал, что 19-летний житель Динского пошел на поджог по указанию неизвестных, которые взломали его аккаунт и угрожали использовать его персональные данные. Он надел камуфляж и подряд устроил пожары в ресторанах «МясоLove», «Гусь» и «Бумбараш» за менее чем полтора часа.

В первом заведении возгорание устраняли пожарные службы, в двух последних ресторанах устранить огонь удалось самим сотрудникам заведения.

Ранее нижегородец поверил мошенникам и поджег трансформатор по их требованию.