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Прокуратура попросила передать дело экс-замглавы Минобороны РФ в Мосгорсуд

Прокурор попросил рассмотреть дело экс-замглавы МО Иванова в закрытом режиме
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Илья Питалев/РИА Новости

Государственное обвинение попросило Хамовнический суд Москвы направить дело бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова в Мосгорсуд и рассмотреть в закрытом режиме. Об этом сообщил один из адвокатов Иванова Мурад Мусаев, передает ТАСС.

«Гособвинение попросило Хамовнический суд Москвы передать уголовное дело в Мосгорсуд и рассмотреть его там в закрытом режиме якобы из-за имеющихся в деле секретных материалов», — заявил он.

По данным адвоката, защита не успела заявить ни одно из ходатайств. Суд ушел на вынесение решения, которое будет обнародовано сегодня.

До этого сообщалось, что Иванова привезли в Хамовнический суд Москвы, где пройдут слушания по его делу. На сегодняшнем предварительном слушании будут рассматривать вопросы процессуального характера.

Иванов был задержан в апреле 2024 года. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК, которая может повлечь наказание до 15 лет лишения свободы. В этом уголовном деле также фигурируют бизнесмен Сергей Бородин, которого следователи считают соучастником Иванова, и Александр Фомин, глава компании «Олимпаситистрой», обвиняемый в даче взятки.

Ранее сообщалось, что в доме Тимура Иванова нашли свыше 30 единиц огнестрельного оружия.

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