Путин прокомментировал ситуацию с храмами на Украине

Президент России Владимир Путин, говоря о ситуации с храмами на Украине, заявил, что там все только разрушают. Об этом сообщает РИА Новости.

Об этом Путин заявил во время посещения Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря.

«Там все разрушают только», — прокомментировал Путин ситуацию с храмами в Киеве.

Также Путин рассказал, что был крещен отцом патриарха Кирилла, протоиереем Михаилом Гундяевым. О церемонии он вспомнил во время разговора с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием. Президент не уточнил, когда именно проходило его крещение.

Ранее в Киевской лавре посчитали абсурдными слухи о присутствии там «агентов РФ». Подчеркивается, что еще в первый месяц с начала специальной военной операции на Украине территория Киево-Печерской лавры находилась под пристальной охраной представителей Службы безопасности Украины и других служб.

Ранее патриарх Кирилл оценил передачу иконы Андрея Рублева «Троица» РПЦ.