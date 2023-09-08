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Путин прокомментировал ситуацию с храмами на Украине

Владимир Путин посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин, говоря о ситуации с храмами на Украине, заявил, что там все только разрушают. Об этом сообщает РИА Новости.

Об этом Путин заявил во время посещения Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря.

«Там все разрушают только», — прокомментировал Путин ситуацию с храмами в Киеве.

Также Путин рассказал, что был крещен отцом патриарха Кирилла, протоиереем Михаилом Гундяевым. О церемонии он вспомнил во время разговора с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием. Президент не уточнил, когда именно проходило его крещение.

Ранее в Киевской лавре посчитали абсурдными слухи о присутствии там «агентов РФ». Подчеркивается, что еще в первый месяц с начала специальной военной операции на Украине территория Киево-Печерской лавры находилась под пристальной охраной представителей Службы безопасности Украины и других служб.

Ранее патриарх Кирилл оценил передачу иконы Андрея Рублева «Троица» РПЦ.

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