Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Однажды в России» поддержал открытие избирательных участков Абхазии в РФ

Актер Тания: хотелось бы принять участие в абхазских выборах, не покидая Россию
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Абхазские избиратели должны иметь возможность принять участие в президентских выборах, не приезжая ради голосования в страну, считает звезда шоу «Однажды в России», актер Теймураз Тания. В беседе с RT он поддержал идею об открытии избирательных участков в российских городах.

«Мне, как абхазу, конечно же, хочется пройти и проголосовать здесь. Если это возможно, на участок, где бы я ни находился, в Москве или в любом другом городе, хотелось бы, чтобы мне не пришлось туда ехать за 300, за 500 км или за 2000 км», — заявил артист.

У граждан будет больше шансов воспользоваться своим правом проголосовать, если избирательные участки будут не так далеко — чем их больше, тем лучше, убежден Тания. Такая возможность позволит абхазцам с удовольствием сделать свой выбор, заключил актер.

Напомним, накануне председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что получает большое количество обращений со стороны граждан Абхазии об открытии дополнительных участков в российских городах, и выразила готовность пойти им навстречу. Она сообщила, что на досрочных выборах президента Абхазии 15 февраля граждане республики смогут проголосовать на участках в Москве и Черкесске.

Ранее власти Абхазии попросили Россию о помощи на выборах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами