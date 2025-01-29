Звезда «Однажды в России» поддержал открытие избирательных участков Абхазии в РФ

Абхазские избиратели должны иметь возможность принять участие в президентских выборах, не приезжая ради голосования в страну, считает звезда шоу «Однажды в России», актер Теймураз Тания. В беседе с RT он поддержал идею об открытии избирательных участков в российских городах.

«Мне, как абхазу, конечно же, хочется пройти и проголосовать здесь. Если это возможно, на участок, где бы я ни находился, в Москве или в любом другом городе, хотелось бы, чтобы мне не пришлось туда ехать за 300, за 500 км или за 2000 км», — заявил артист.

У граждан будет больше шансов воспользоваться своим правом проголосовать, если избирательные участки будут не так далеко — чем их больше, тем лучше, убежден Тания. Такая возможность позволит абхазцам с удовольствием сделать свой выбор, заключил актер.

Напомним, накануне председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что получает большое количество обращений со стороны граждан Абхазии об открытии дополнительных участков в российских городах, и выразила готовность пойти им навстречу. Она сообщила, что на досрочных выборах президента Абхазии 15 февраля граждане республики смогут проголосовать на участках в Москве и Черкесске.

Ранее власти Абхазии попросили Россию о помощи на выборах.