В ЦИК заявили о готовности открыть дополнительные участки в России для выборов в Абхазии

Центральная избирательная комиссия РФ получает большое количество обращений со стороны граждан Абхазии об открытии дополнительных участков в российских городах. Об этом рассказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Она отметила, что в ходе досрочных выборов президента Абхазии 15 февраля живущие в России граждане республики смогут проголосовать на участках в Москве и Черкесске.

«Сейчас к нам поступает огромное количество обращений со стороны граждан Абхазии, которые по разным обстоятельствам находятся на территории России, с озабоченностью, поскольку они узнали, что всего на территории России будут открыты, как прежде, всего два избирательных участка», — приводит слова Памфиловой РИА «Новости».

По ее словам, Центризбирком готов оперативно организовать дополнительные участки. При этом она уточнила, что для этого необходимо решение ЦИК Абхазии и внесение соответствующих изменений в законодательство.

Памфилова уточнила, что решение об открытии участков должно быть принято за 30 дней до выборов, как это предусматривают законы Абхазии.

«Мы готовы всегда с большой доброжелательностью и оперативностью, с нашим опытом очень активно, очень оперативно организовать необходимые избирательные участки в том количестве, в котором требуется, чтобы все граждане Абхазии смогли проголосовать», — сказала она.

Глава ЦИК отметила, что для осуществления этого важно, чтобы сейчас услышали озабоченность своих сограждан, своих земляков народные избранники Абхазии, которые образуют законодательное собрание республики. По ее словам, им необходимо принять соответствующее изменение в закон, которое позволит открыть больше участков за более короткие сроки, чем это предусмотрено в законе.

Памфилова сообщила, что Центризбирком России готов организовать избирательные участки, оказать коллегам из Абхазии необходимую техническую помощь, чтобы на выборах президента республики смогли проголосовать все граждане Абхазии, проживающие в РФ.