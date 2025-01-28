Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Абхазии просят РФ о помощи на выборах

Правительство Абхазии попросило РФ поддержать пророссийского кандидата на выборах
close
Илья Питалев/РИА Новости

Правительство Абхазии попросило Россию поддержать пророссийского кандидата на предстоящих выборах главы республики. Об этом сообщает издание Life.ru со ссылкой на открытое письмо исполняющего обязанности премьер-министра Абхазии Валерия Бганбы к президенту России Владимиру Путину.

«Прошу Вас оказать всестороннее содействие в недопущении процессов, способных негативно отразиться на многолетних дружественных связях Абхазии и России. Пользуясь случаем, выражаю Вам искреннюю благодарность за неизменную поддержку народа Абхазии», — пишет Бганба.

В своем письме абхазский премьер также заявил о том, что в республике в данный момент происходит политический кризис, решить который может Россия, поддержав лояльных абхазских политиков.

До этого председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что ее ведомство получает большое количество обращений со стороны граждан Абхазии об открытии дополнительных участков в российских городах и готово помочь.

Ранее в Абхазии поручили разобраться с лишением оппозиционеров гражданства России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами