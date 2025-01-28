Власти Абхазии просят РФ о помощи на выборах

Правительство Абхазии попросило Россию поддержать пророссийского кандидата на предстоящих выборах главы республики. Об этом сообщает издание Life.ru со ссылкой на открытое письмо исполняющего обязанности премьер-министра Абхазии Валерия Бганбы к президенту России Владимиру Путину.

«Прошу Вас оказать всестороннее содействие в недопущении процессов, способных негативно отразиться на многолетних дружественных связях Абхазии и России. Пользуясь случаем, выражаю Вам искреннюю благодарность за неизменную поддержку народа Абхазии», — пишет Бганба.

В своем письме абхазский премьер также заявил о том, что в республике в данный момент происходит политический кризис, решить который может Россия, поддержав лояльных абхазских политиков.

До этого председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что ее ведомство получает большое количество обращений со стороны граждан Абхазии об открытии дополнительных участков в российских городах и готово помочь.

Ранее в Абхазии поручили разобраться с лишением оппозиционеров гражданства России.