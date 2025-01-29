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Врач назвала главные симптомы инсульта

Врач Леонтьева: слабость и головная боль могут быть симптомами инсульта
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Shutterstock

Внезапная слабость или онемение в одной половине тела являются одними из признаков инсульта. Об этом RuNews24.ru рассказала врач-терапевт Наталья Леонтьева.

К симптомам недуга она также отнесла нарушение речи, зрения, головную боль, тошноту, рвоту, головокружение, потерю равновесия или сознания. Для запоминания основных признаков болезни врач предложила использовать правило «УДАР» — улыбка, движение, артикуляция и решение. То есть попросить человека улыбнуться, поднять обе руки, произнести простую фразу и вызвать скорую помощь, если человек не справился с этим.

«При подозрении на инсульт нужно действовать быстро: необходимо немедленно вызвать скорую помощь. Чем раньше будет начато лечение, тем больше возможностей для восстановления после инсульта. Обеспечьте больному покой. Для этого уложите человека на кровать, приподняв голову. Не давайте больному есть и пить», — посоветовала Леонтьева.

Врач-реаниматолог, основатель компании дистанционных медицинских осмотров «Предрейсовый» Сергей Виноградов до этого рассказал «Газете.Ru», что в России инсульт ежегодно поражает около 500 тысяч человек, и возраст пациентов стремительно снижается. Среди них все чаще оказываются молодые люди от 25 до 40 лет. Основные причины — хронический стресс, малоподвижный образ жизни и несбалансированное питание.

Ранее была найдена необъяснимая связь между инсультом и разводом родителей в детстве.

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