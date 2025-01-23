Найдена необъяснимая связь между инсультом и разводом родителей в детстве

PLOS One: у людей, чьи родители развелись, шанс инсульта повышается на 61%

Международная группа ученых из Канады и США выяснила, что переживания из-за развода родителей в детстве более чем вполовину повышает риск инсульта в позднем возрасте. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

Команда проанализировала поведенческие факторы риска на основе данных 13 205 пожилых американцев, из которых 13,9% были свидетелями развода родителей в ранние годы жизни.

«Даже после учета большинства известных факторов риска, связанных с инсультом, включая курение, отсутствие физической активности, низкий доход и уровень образования, диабет, депрессию и низкую социальную поддержку, у тех, чьи родители развелись, вероятность инсульта по-прежнему была на 61% выше», — отметила ведущий автор работы Мэри Кейт Шилке.

Сильная связь между разводом родителей и инсультом по величине оказалась схожа с двумя другими общеизвестными факторами риска инсульта: диабетом и депрессией.

Ученые отметили, что причина такой явной корреляции между размолвкой родителей и инсультом остается неясной. Специалисты предполагают, что эффект обусловлен сочетанием биологических и социальных факторов.

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