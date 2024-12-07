Врач назвал простой способ понять, что у вас инсульт

Когда речь заходит о заболеваниях, поражающих головной мозг, важно понимать разницу между инсультом и инфарктом. Эти два состояния имеют разные механизмы и последствия, рассказал «Газете.Ru» Сергей Виноградов, врач-реаниматолог, основатель компании дистанционных медицинских осмотров «Предрейсовый».

Геморрагический инсульт возникает из-за разрыва стенки сосуда, в результате чего кровь попадает в ткань мозга, повреждая его механически. Инфаркт мозга связан с закупоркой сосуда и недостатком кровоснабжения, что приводит к некрозу ткани.

«Если вы подозреваете инсульт, проверьте чувствительность человека. Для этого можно легонько уколоть правую и левую стороны тела, например, распрямленной скрепкой. Если одна из сторон не реагирует, это явный признак патологического процесса. Первые сигналы, которые должны вас насторожить, — это потеря чувствительности одной стороны тела, перекос лица (один уголок рта опускается), а также нарушение движений, вплоть до судорог и потери сознания», — объяснил он.

В такой ситуации важно действовать быстро. Уложите человека на бок, подложите что-то мягкое под голову, обеспечьте приток воздуха, откройте окна, если это возможно. И главное — срочно звоните 103. Не давайте никаких лекарств — они могут навредить.

«Скорость восстановления после инсульта зависит от степени поражения мозга. Чем больше участок повреждения, тем сложнее реабилитация. Также важны состояние сосудов, возраст, образ жизни. Среди основных причин я выделяю высокое артериальное давление и атеросклероз, которые сильно влияют на эластичность и проходимость сосудов. Со временем стенки утолщаются и теряют способность справляться с нагрузкой, что приводит к разрыву или закупорке», — отметил он.

В России инсульт ежегодно поражает около 500 тысяч человек, и возраст пациентов стремительно снижается. Среди них все чаще оказываются молодые люди от 25 до 40 лет. Основные причины — хронический стресс, малоподвижный образ жизни и несбалансированное питание. Современный ритм жизни, когда физический труд заменен сидением за компьютером, а движения сведены к минимуму, сильно усугубляет ситуацию.

«Я всегда советую уделять внимание профилактике: больше двигайтесь, выбирайте здоровую пищу и старайтесь научиться правильно справляться со стрессом. И, конечно, не забывайте радоваться жизни. Больше смейтесь — это, возможно, самый простой и приятный способ поддерживать свое здоровье», — резюмировал врач.

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