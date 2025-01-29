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На Украине предъявили обвинение защищавшим собор в Черкассах от захвата

СПЖ: обвинение предъявлено сторонникам УПЦ, которые защищали собор в Черкассах
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украинские правоохранительные органы предъявили обвинение в хулиганстве сторонникам Украинской православной церкви (УПЦ), защищавшим Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах от захвата представителями Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщается на сайте Союза православных журналистов.

«В Черкассах полиция вручила подозрения четырем защитникам Архангело-Михайловского кафедрального собора УПЦ. Среди них двое мирян и двое священнослужителей. Им инкриминируют статью 296 УК Украины — хулиганство», — говорится в публикации.

Как отметили в СПЖ, украинская полиция также возбудила уголовное дело против попечителя Марфо-Мариинского сестричества отца Александра Смыка, а дело отца Романа Горкавенко уже передано в суд. Как предположил источник, в вину ему вменяется применение перцового баллончика против нанятых ПЦУ людей, которые штурмовали Архангело-Михайловский кафедральный собор. По имеющейся информации, следственные действия ведутся ускоренными темпами.

17 октября Архангело-Михайловский кафедральный собор в украинском городе Черкассы был захвачен сторонниками Православной церкви Украины (ПЦУ). В результате произошедшего пострадали 26 человек, в том числе митрополит Феодосий.

24 января МИД РФ, отвечая на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова, сообщило, что США используют киевский режим и натовские механизмы, чтобы уничтожить православие и разобщить верующих.

Запрет деятельности УПЦ на территории Украины был утвержден Верховной Радой 20 августа. Принятый закон ограничивает функционирование религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью, и устанавливает сроки для разрыва таких связей. Под эгидой этого закона на Украине происходят рейдерские захваты монастырей, а также совершается насилие как против священнослужителей, так и против православных граждан.

Ранее сообщалось, что Константинопольский патриархат может вмешаться в церковный раскол на Украине.

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