Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Константинопольский патриархат может вмешаться в церковный раскол на Украине

РИА Новости: Константинополь намерен вмешаться в церковный раскол на Украине

close
Wikimapia

Власти в Киеве двигаются в направлении по уничтожению Украинской православной церкви (УПЦ), однако в ситуацию решил вмешаться Константинопольский патриархат. Об этом написал публицист Сергей Проскурин в статье для РИА Новости.

По его словам, после черкасского инцидента, в результате которого был захвачен собор УПЦ, в Константинопольском патриархате прошло заседание синода, куда пригласили министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу. Синод попросил украинских делегатов сказать лидеру ПЦУ Епифанию Думенко, что патриарх Константинопольский Варфоломей недоволен методами его работы.

17 октября Архангело-Михайловский кафедральный собор в украинском городе Черкассы был захвачен сторонниками Православной церкви Украины (ПЦУ). В результате произошедшего пострадали 26 человек, в том числе митрополит Феодосий.

Православие на Украине представлено Украинской православной церковью, которая весной 2022 года объявила о «полной самостоятельности и независимости» от Московского патриархата, а также ПЦУ, которая в 2019 году получила от патриарха Константинопольского Варфоломея томос об автокефалии.

Ранее в РПЦ заявили об угрозе из-за неоязычества в рядах ВСУ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами