Власти в Киеве двигаются в направлении по уничтожению Украинской православной церкви (УПЦ), однако в ситуацию решил вмешаться Константинопольский патриархат. Об этом написал публицист Сергей Проскурин в статье для РИА Новости.

По его словам, после черкасского инцидента, в результате которого был захвачен собор УПЦ, в Константинопольском патриархате прошло заседание синода, куда пригласили министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу. Синод попросил украинских делегатов сказать лидеру ПЦУ Епифанию Думенко, что патриарх Константинопольский Варфоломей недоволен методами его работы.

17 октября Архангело-Михайловский кафедральный собор в украинском городе Черкассы был захвачен сторонниками Православной церкви Украины (ПЦУ). В результате произошедшего пострадали 26 человек, в том числе митрополит Феодосий.

Православие на Украине представлено Украинской православной церковью, которая весной 2022 года объявила о «полной самостоятельности и независимости» от Московского патриархата, а также ПЦУ, которая в 2019 году получила от патриарха Константинопольского Варфоломея томос об автокефалии.

Ранее в РПЦ заявили об угрозе из-за неоязычества в рядах ВСУ.