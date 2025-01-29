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В России решили судьбу еще 57 недостроев

Правительство России приняло решение еще по 57 недостроям в регионах
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Президиум правительственной комиссии по региональному развитию решил дальнейшую судьбу еще 57 недостроев, которые были включены в федеральный реестр объектов незавершенного строительства. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина РФ.

«Таким образом, за два года решения приняты уже по 653 объектам. Среди них — социальные, медицинские, спортивные учреждения, дороги, инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства и другие объекты, для строительства которых были выделены бюджетные средства», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время Минстрой РФ собирает информацию еще по 120 недостроям. В дальнейшем полученные сведения будут направлены на рассмотрение комиссии, отметили в кабмине.

В декабре прошлого года стало известно, что девелоперы не могут достроить треть частных домов в России. Часть застройщиков в сегменте индивидуального жилищного строительства осталась без оборотных средств, в результате чего не может завершить проекты.

Ранее россиянин переименовал здание в «Путин центр», чтобы спасти его от сноса.

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