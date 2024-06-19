Россиянин переименовал здание в «Путин центр», чтобы спасти его от сноса

В Екатеринбурге недостроенное здание переименовали в »Путин центр». Об этом сообщает издание 66.ru.

По данным СМИ, строительная компания, возводящая рядом с недостроем жилой комплекс, подала на владельца здания в суд — истец требует предоставить гарантии, что здание не находится в аварийном состоянии и не представляет опасности. После этого владелец постройки зарегистрировал юридические лица ООО «Музей СВО» и ООО «Путин Центр».

Бизнес-партнер владельца, экс-депутат городской думы Олег Хабибуллин подтвердил создание новых юрлиц и отметил, что в здании действительно планируется создать музей действующего президента РФ.

«Почему в стране, которая возродилась и живет благодаря нынешнему президенту, нет места, куда бы могли прийти не только туристы и иностранцы, а главное - молодежь, и увидеть на интерактивном табло историю страны за последние 30 лет?» — возмутился бывший парламентарий.

Собеседник СМИ отметил, что на проект не будет потрачено «ни рубля бюджетных средств».

Журналисты предполагают, что новое название должно уберечь недострой от сноса. При этом, если суд признает здание аварийным, его владельцу все равно придется его снести.

Ранее петербурженка заявила, что планирует взыскать за покупку аммиачной квартиры 600 млн рублей.