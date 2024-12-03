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В Госдуме обсудят льготы для объединений инвалидов, где работают ветераны СВО

В ГД внесут проект о льготах для объединений инвалидов с участием ветеранов СВО

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Shutterstock

Депутаты Госдумы от фракции »Справедливая Россия — За правду» внесут в Госдуму законопроект, который предлагает предоставить льготы организациям, учредителями которых являются региональные объединения инвалидов, и в которых работают ветераны специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

Среди авторов этой инициативы — лидер фракции Сергей Миронов и заместитель главы фракции СРЗП в Госдуме Анатолий Лисицын. По информации пресс-службы партии, законопроект будет представлен на рассмотрение Госдумы во вторник, 3 декабря.

Инициатива предполагает внесение поправок в федеральные законы № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Планируется, что региональные общественные объединения инвалидов смогут квалифицироваться как субъекты малого и среднего предпринимательства при условии, что они трудоустроят не менее 15% инвалидов — участников СВО.

Указывается, что предприятия, созданные региональными общественными объединениями инвалидов и поддерживающие рабочие места для людей с ограниченными возможностями, не могут быть отнесены к категории малого и среднего предпринимательства. Это лишает их таких привилегий, как получение субсидий, участие в госзакупках в качестве малого предприятия и доступ к льготным кредитам.

В ноябре Государственная дума поддержала поправку в законопроект о списании просроченных кредитов до 10 млн рублей для ветеранов специальной военной операции.

Ранее в России потребовали признать священников на СВО ветеранами боевых действий.

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