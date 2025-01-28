В Крыму увеличили выплату участникам СВО

В Крыму увеличили размер единовременной выплаты желающим заключить контракт с министерством обороны России о прохождении военной службы до 500 тысяч рублей. Об этом сообщается в указе главы Республики Крым Сергея Аксенова на сайте правительства региона.

Указ распространяется как на граждан России, так и на иностранных граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии страны сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции.

Уточняется, что 500 тысяч рублей получат те лица, которые заключили контракт в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года. Выплата для тех, кто заключил контракт ранее этой даты, остается прежней — 400 тысяч рублей.

23 января стало известно, что в Татарстане единовременные выплаты для желающих заключить контракт с министерством обороны России о прохождении военной службы повысили до 2,8 млн рублей.

Ранее депутат Госдумы рассказал об исчезновении всей зарплаты с карты бойца СВО.