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В Екатеринбурге студенты из Индии массово заразились оспой

Роспотребнадзор: в Екатеринбурге 5 студентов медуниверситета заболели ветрянкой
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Пять студентов Уральского государственного медицинского университета заболели ветрянкой. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, передает ТАСС.

«Пять первокурсников Уральского государственного медицинского университета, которые приехали учиться в Россию из Индии, заболели ветряной оспой», — сказали в ведомстве.

Студенты были госпитализированы в больницу города.

Уточняется, что по этому факту проводится эпидрасследование, организован комплекс мероприятий, который направлен на предотвращение рисков распространения заболевания. За контактными установили медицинское наблюдение, их перевели на дистанционное обучение до 10 февраля.

До этого врачи рассказали, что прививка снизит риск осложнений от ветрянки, если инфицирование все же произойдет.

Врач-педиатр Кристина Мулюкова рассказала, что детей не нужно специально заражать ветрянкой, поскольку она может привести к сепсису, воспалению оболочки мозга (менингиту) или пневмонии.

Ранее врач назвал главные правила по профилактике заражения «турецкой ветрянкой».

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