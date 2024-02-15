Ветряная оспа может привести к менингиту или заражению крови

Детей не нужно специально заражать ветрянкой, так как она может привести к сепсису, воспалению оболочки мозга (менингиту) или пневмонии. Об этом «Ленте.ру» рассказала врач-педиатр медицинской компании «СберЗдоровье» Кристина Мулюкова.

«Дети действительно легче переносят заболевание в силу особенностей иммунитета. Однако ветряная оспа может быть очень опасна, особенно для новорожденных малышей, беременных женщин и людей со сниженным иммунитетом. Ее осложнениями могут быть пневмония, менингит или сепсис — угрожающее жизни состояние», — предупредила врач.

Чтобы избежать заражения, нужно мыть руки, особенно перед едой, стараться не трогать лицо и не делиться ни с кем зубной щеткой, полотенцем, столовыми приборами. Лучший способ профилактики — прививка.

«Вакцинация рекомендуется с 12 месяцев. Если взрослый человек решил поставить прививку и не знает, болел ли он ранее, то для начала нужно сдать анализ крови на антитела к ветряной оспе», — отметила врач.

Если человек уже заболел, ему не нужно избегать мытья: душ нужно принимать раз в день, чтобы облегчить зуд и предотвратить попадание инфекции в ранки.

В редких случаях люди могут заболеть ветрянкой более одного раза в жизни, например, при наличии ВИЧ-инфекции или рака. Кроме того, вирус ветряной оспы после выздоровления навсегда остается в организме в неактивном виде и при снижении иммунитета может активизироваться и спровоцировать появление опоясывающего лишая.

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