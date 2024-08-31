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Врачи рассказали, как защитить ребенка от ветрянки

Доцент Ртищев: прививка от ветряной оспы поможет избежать осложнений

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Depositphotos

Врачи рассказали, что прививка снизит риск осложнений от ветрянки, если инфицирование все же произойдет. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам доцента кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Алексея Ртищева, ветряная оспа таит большой спектр возможных осложнений, которые развиваются у изначально здоровых детей без каких-либо факторов риска. Одна из проблем состоит в том, что подобное сложно предупредить или предсказать.

Он отметил, что последствия осложнений могут проявиться уже во взрослом и пожилом возрасте в виде опоясывающего герпеса. По словам Ртищева, защиту от заражения может дать вакцинация.

С его словами согласилась врач-инфекционист Российской детской клинической больницы Минздрава России Юлия Иванова. Она отметила, что существует минимум пять разновидностей вируса. Из-за того, что ветрянка является ДНК-содержащей она достаточно консервативна и малоизменчива. Иммунный ответ этому хорошо формируется с помощью вакцин на основе штамма «Ока».

До этого врач-педиатр Кристина Мулюкова рассказала, что детей не нужно специально заражать ветрянкой, так как она может привести к сепсису, воспалению оболочки мозга (менингиту) или пневмонии.

Ранее профессор оценил, ждать ли пандемии оспы обезьян.

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