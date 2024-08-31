Врачи рассказали, как защитить ребенка от ветрянки

Врачи рассказали, что прививка снизит риск осложнений от ветрянки, если инфицирование все же произойдет. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам доцента кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Алексея Ртищева, ветряная оспа таит большой спектр возможных осложнений, которые развиваются у изначально здоровых детей без каких-либо факторов риска. Одна из проблем состоит в том, что подобное сложно предупредить или предсказать.

Он отметил, что последствия осложнений могут проявиться уже во взрослом и пожилом возрасте в виде опоясывающего герпеса. По словам Ртищева, защиту от заражения может дать вакцинация.

С его словами согласилась врач-инфекционист Российской детской клинической больницы Минздрава России Юлия Иванова. Она отметила, что существует минимум пять разновидностей вируса. Из-за того, что ветрянка является ДНК-содержащей она достаточно консервативна и малоизменчива. Иммунный ответ этому хорошо формируется с помощью вакцин на основе штамма «Ока».

До этого врач-педиатр Кристина Мулюкова рассказала, что детей не нужно специально заражать ветрянкой, так как она может привести к сепсису, воспалению оболочки мозга (менингиту) или пневмонии.

Ранее профессор оценил, ждать ли пандемии оспы обезьян.