Во Львовской области оштрафовали второго мэра за невыполнение плана мобилизации

Мэра города Борислав, расположенного во Львовской области Украины, Игоря Яворского оштрафовали за невыполнение плана по мобилизации граждан. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

Комментируя ситуацию, чиновник заявил о своем несогласии с постановлением суда.

«Соответственно, готовлю представление в суд, буду обжаловать. Думаю, суд расставит точки над «и», — подчеркнул он.

Другие подробности в материале не уточняются. В том числе это касается размера штрафа, выписанного мэру Борислава.

28 января в Львовской области Украины оштрафовали главу города Дрогобыч Тараса Кучму. Причиной также послужило невыполнение плана по мобилизации граждан.

По данным издания «Страна.ua», суд обязал чиновника выплатить штраф в размере 36 тыс. гривен (85 тыс. рублей). Однако мэр населенного пункта заявил, что не собирается выполнять требование инстанции и планирует обжаловать ее решение.

Как сказал Кучма, у него нет полномочий для призыва граждан на военную службу. Глава города задался вопросом, должен ли он был «за уши притягивать» людей в территориальный центр комплектования (украинский аналог военного комиссариата).

Ранее президента Украины Владимира Зеленского заподозрили в желании начать призывать подростков на службу в армии.