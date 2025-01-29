Экс-главу «НТ-фарма» заочно приговорили к семи годам тюрьмы за растрату 424 млн рублей

Хорошевский суд Москвы заочно приговорил к семи годам тюрьмы бывшего руководителя «НТфарма» (входит в структуру «Роснано») Валерия Главацкого за растрату 424 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд признал Главацкого виновным по части 5 статьи 33 («Пособничество»), ч. 4 ст. 160 («Растрата, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере») п. «б» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ («Отмывание денег»). С 2021 года бизнесмен находится в международном розыске.

В 2023 году суд уже выносил ему обвинительный приговор. Однако позднее приговор был отменен Мосгорсудом из-за нарушений при рассмотрении дела судом первой инстанции.

Как пишет «Коммерсантъ», в 2010 году «Роснанотех» подписал с компанией «НТфарма» инвестиционное соглашение о строительстве завода по производству вакцин и лекарств. Однако объект так и не построили, стройка была заморожена через четыре года. По версии следствия, руководители «НТфарма» с самого начала собирались лишь присвоить полученные по контракту деньги, а Главацкий им в этом активно помогал, при этом юридически не имея никакого отношения к компании.

До этого сообщалось, что начальница склада войсковой части во Владикавказе попыталась продать со склада защитные шлемы «Ратник» и прицелы ночного видения за 600 тысяч рублей. Женщина получила шесть лет колонии и лишилась звания старшего прапорщика.

Ранее бывшего главу подмосковного города обвинили в растрате более 200 млн рублей.