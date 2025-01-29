Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-главу «НТ-фарма» заочно приговорили к семи годам тюрьмы за растрату 424 млн рублей

ТАСС: Хорошевский суд заочно осудил Главацкого за растрату 424 млн рублей
close
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Хорошевский суд Москвы заочно приговорил к семи годам тюрьмы бывшего руководителя «НТфарма» (входит в структуру «Роснано») Валерия Главацкого за растрату 424 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд признал Главацкого виновным по части 5 статьи 33 («Пособничество»), ч. 4 ст. 160 («Растрата, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере») п. «б» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ («Отмывание денег»). С 2021 года бизнесмен находится в международном розыске.

В 2023 году суд уже выносил ему обвинительный приговор. Однако позднее приговор был отменен Мосгорсудом из-за нарушений при рассмотрении дела судом первой инстанции.

Как пишет «Коммерсантъ», в 2010 году «Роснанотех» подписал с компанией «НТфарма» инвестиционное соглашение о строительстве завода по производству вакцин и лекарств. Однако объект так и не построили, стройка была заморожена через четыре года. По версии следствия, руководители «НТфарма» с самого начала собирались лишь присвоить полученные по контракту деньги, а Главацкий им в этом активно помогал, при этом юридически не имея никакого отношения к компании.

До этого сообщалось, что начальница склада войсковой части во Владикавказе попыталась продать со склада защитные шлемы «Ратник» и прицелы ночного видения за 600 тысяч рублей. Женщина получила шесть лет колонии и лишилась звания старшего прапорщика.

Ранее бывшего главу подмосковного города обвинили в растрате более 200 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами