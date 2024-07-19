Бывшего главу подмосковного города обвинили в растрате более 200 млн рублей

Бывшему главе подмосковного города Шатуры Алексею Артюхину предъявлено обвинение в растрате более 200 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления СК России Московской области.

«Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области бывшему главе городского округа Шатура предъявлено обвинение в растрате (ч.4 ст. 160 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Следствие ходатайствует перед Тверским судом о заключении Артюхина под стражу.

Отмечается, что чиновник растратил бюджетные средства на сумму около 221,5 млн рублей, выделенных на строительство водозабора и очистных сооружений. По месту его бывшей работы проведен обыск.

17 июля СК сообщил о задержании экс-главы Шатуры, не называя имя чиновника. Утром 17 июля в Telegram-канале «Типичная Шатура» появилась информация о задержании экс-главы округа Алексея Артюхина. Он оказался под стражей всего через неделю после сложения с себя полномочий.

Ранее в Ивановской области арестовали двоих зампредов правительства региона.