Начальница склада воинской части продавала шлемы и прицелы, пока покупатель не сдал ее в ФСБ

Начальница склада войсковой части №20634 во Владикавказе Светлана Горбунова попыталась продать со склада защитные шлемы «Ратник» и прицелы ночного видения за 600 тысяч рублей. Покупатель предупредил о сделке ФСБ, женщина получила шесть лет колонии и лишилась звания старшего прапорщика. Об этом говорится в приговоре Владикавказского гарнизонного военного суда, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

В 2023 году Горбунова познакомилась с гражданином Алхановым, который занимается отправкой гуманитарной помощи на фронт, — он хотел купить у нее шлемы и прицелы ночного видения. Когда покупатель понял, что имущество продают со склада воинской части, он записал разговоры на диктофон и обратился в ФСБ России. Дальнейшие действия проходили под контролем силовиков.

27 декабря начальница склада впустила на территорию «КамАЗ» с черными военными номерами, в машину погрузили 5 защитных шлемов «6Б47 Ратник» и 16 прицелов ночного видения разных моделей. С этим оборудованием грузовой автомобиль выехал из ворот и уехал в сторону отдела ФСБ.

Сразу после сделки Горбунова встретилась с покупателем неподалеку от части и получила от него 600 тыс. рублей, из которых две купюры номиналом по пять тысяч рублей были настоящими, остальные — муляжами. После этого женщину задержали.

Эксперты оценили стоимость пяти шлемов в 160 тысяч рублей, 16 прицелов — в 4,2 млн руб.

Военный суд признал Горбунову виновной по двум статьям — о присвоении и растрате и о хищении оружия. В качестве отягчающего обстоятельства суд учел, что начальница склада совершила преступление в период мобилизации: предметом хищения являлось военное имущество, подлежащее применению и необходимое при выполнении боевых задач.

Ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в исправительной колонии общего режима, с лишением воинского звания «старший прапорщик».

Украденные шлемы и прицелы были возвращены на склад воинской части. Две купюры по 5000 рублей вернули Алханову, 118 купюр-муляжей вернули «по принадлежности».

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