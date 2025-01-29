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Родителям объяснили, как улучшить контакт с ребенком

Психолог Самохина: техника активного слушания поможет наладить контакт с детьми
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Trzykropy/Shutterstock/FOTODOM

Техника активного слушания поможет наладить контакт с детьми. Об этом в интервью РИАМО сообщила психолог, заместитель директора Центра содействия семейному воспитанию «Центральный» департамента труда и социальной защиты населения Москвы Светлана Самохина. Она подчеркнула, что в общении с ребенком необходимо стараться слушать его с целью понять, а не просто дать ответ.

«Повернитесь лицом к ребенку, установите визуальный контакт, присядьте или наклонитесь так, чтобы ваши глаза были на одном уровне. Чтобы удостовериться, что вы правильно поняли его мысли, можно повторить ключевые слова или фразы», — сказала Самохина.

По ее словам, чтобы ребенок раскрылся и был готов услышать родителей, важно создать комфортную атмосферу для диалога. Также стоит делиться собственными переживаниями, хвалить ребенка за достижения, чтобы он чувствовал свою важность и знал, что всегда может обратиться к взрослым за поддержкой.

До этого Самохина назвала эффективное средство коммуникации родителей с маленькими детьми. Для этого отлично подходят игры и сказки. Она посоветовала придумывать истории, где главный герой сталкивается с определенной ситуацией. Через такие игры можно моделировать решение проблем.

Ранее родителям назвали важное правило, которое нужно соблюдать в воспитании детей.

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